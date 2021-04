Funcionário das Águas de Barcelos morre soterrado em vala durante trabalhos

Um homem de 48 anos morreu soterrado, esta segunda-feira, na localidade de Negreiros, Barcelos, enquanto operava na via pública, dentro de uma vala de cinco metros de profundidade.A vítima era trabalhador na empresa Águas de Barcelos, que abastece a cidade. Ao que o CM apurou junto do autarca Miguel Costa Gomes, outro trabalhador que operava no local tentou socorrer o colega e ficou "em choque" com o acidente.O alerta foi dado às 15h50. Os bombeiros de Viatodos e a GNR foram chamados ao local, assim como uma viatura do INEM.A estrada encontra-se cortada ao trânsito e as operações de resgate do corpo decorrem há várias horas, com o auxílio de uma máquina retroescavadora.Em atualização.