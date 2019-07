Idosos regressam a casa após fogos mas temem que as chamas voltem

Joaquim e Maria Alzira, que na segunda-feira foram retirados de casa em Casalinho, Mação, voltaram à moradia ao final da noite.Ao início da manhã de terça-feira, ainda olhavam com tristeza para o que restava do manto verde e acusavam os ‘criminosos’ de porem em risco todas as localidades."Tudo isto é provocado. Aqui ao pé da minha casa ainda não ardeu, mas vai acabar por acontecer", lamentava o morador, com 90 anos, que continua a garantir que preferia ter sido ele a proteger o que é dele."Moro aqui desde sempre. Não quero sair e não gostei que me tivessem obrigado. Eu sei cuidar do que me pertence, fiz a limpeza da casa toda à minha volta. Tinha as mangueiras preparadas e tudo", afirma.O casal teme ainda que as chamas regressem. "Ainda não ardeu tudo. Vão acabar por conseguir, se ninguém puser um travão a isto", suspirou o morador, que diz viver com o coração nas mãos."As temperaturas sobem e temos sempre medo. Nesta terra só há três casas habitadas. Somos todos idosos e só depois das desgraças é que o socorro aparece. Antes, ninguém nos acode", lamenta.Os bombeiros estavam exaustos após vários dias de combate ao fogo. Muitos queixavam-se da falta de alimentação e da dificuldade em arranjar água.Improvisaram umas camas portáteis, mas foram traídos pela chuva. Em Casalinho, de madrugada, um morador acolheu os bombeiros para descansarem.Ao final da tarde, o fogo estava todo controlado. Os reacendimentos eram pontuais.