Homem ferido com gravidade no incêndio de Vila de Rei tentava salvar trator

António Isidro, de 54 anos, estava em casa, no sábado, em Vale da Urra, Vila de Rei, quando viu as chamas a aproximarem-se. Correu para um anexo para salvar o trator de um vizinho e ainda o conduziu alguns metros. Foi apanhado pelo fogo, tem queimaduras de segundo e terceiro graus e está em coma induzido.O INEM já veio explicar o motivo para que a chegada do ferido ao Hospital de S. José, em Lisboa, demorasse cerca de cinco horas e garantiu que esteve sempre a ser assistido.A mulher, ao, não quis prestar grandes esclarecimentos. Disse que nada viu - "não estava em casa" - enquanto a sogra da vítima lamentou a fatalidade. "O trator era de um homem que trabalha nos pinhais, mas costumava deixá-lo aqui à nossa porta, para não ser vandalizado nem lhe roubarem gasóleo", explicou Clementina Delgado, de 80 anos, que ainda olha com mágoa para os danos provocados pelo fogo.O rasto de destruição é visível. Vale da Urra foi arrasada pelas chamas, logo no sábado, e Clementina Delgado conta que foi salva pelos netos. "Também perdemos muitos animais. Foi uma desgraça", revela.Sobre o estado de saúde de António Isidro, Clementina diz que está a recuperar. "O filho em Lisboa já o visitou", revela. A mulher do ferido nada diz sobre o alegado atraso no socorro, garantindo que a sua única preocupação, agora, é que o marido recupere. "O INEM já explicou o que tinha a explicar. Vamos agora esperar e ver o que acontece", disse ao, visivelmente consternada.O alerta chegou ao INEM às 21h55 e o doente só entrou no hospital às três horas da madrugada, mas o INEM explica que foi sempre assistido e que o primeiro helicóptero pedido não aterrou por falta de segurança. "Cumprimos os procedimentos", garante.Fernando Fernandes perdeu grande parte do carvão vegetal armazenado num estaleiro em Roda, Cardigos, concelho de Mação.O empresário tinha a matéria-prima, avaliada em cerca de 10 mil euros, preparada para enviar para os clientes. "Perdi grande parte do carvão vegetal que tinha para vender e um trator que comprei há poucos dias. Haja saúde para trabalhar para ganhar e compensar o prejuízo" lamentou o homem.O ministro da Administração Interna afirmou ontem que houve um "cumprimento rigoroso" das orientações estratégicas para combate aos incêndios. "Prioridade absoluta à salvaguarda da vida humana, das aldeias", disse Eduardo Cabrita em Cardigos.Durante a manhã de terça-feira já havia no terreno várias equipas de operadoras telefónicas para restabelecer as comunicações. As chamas destruíram cabos e houve também, ao longo do dia, vários cortes de energia.Uma chuva miudinha, já de madrugada, acabou por ajudar a controlar as chamas que ainda ardiam com intensidade. Os meios aéreos nessa altura já não podiam atuar e só às primeiras horas da manhã é que levantaram voo.