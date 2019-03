Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagens mostram buraco escavado em camarata da prisão de Castelo Branco

Reclusos tentaram escapar-se à hora do jogo entre FC Porto e Benfica, no último sábado.

16:45

O CM teve acesso esta sexta-feira a fotos que revelam o buraco que um grupo de reclusos da cadeia de Castelo Branco tentou abrir no último sábado, para escapar à hora do jogo FC Porto- Benfica.



As imagens mostram um grande rombo na parede de tijolo, mas os reclusos não conseguiram fazer uma abertura para o exteriror. O buraco foi aberto numa camarata onde estão vários reclusos.



Vários dos detidos foram transferidos para outras camaratas e os mentores do plano de fuga foram mesmo deslocados para outro estabelecimento prisional.