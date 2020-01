Imigrantes marroquinos intercetados em barco em Olhão pediram proteção internacional

Portugal vai analisar o "pedido de proteção internacional" feito pelos onze cidadãos marroquinos detetados pela Polícia Marítima na madrugada desta quarta-feira ao largo da Ilha de Armona, no concelho de Olhão.



De acordo com um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os homens serão transferidos para Lisboa e já lhes foi acautelado alojamento pelo Ministério da Administração Interna, através do SEF e em articulação com o Conselho Português para os Refugiados.





Têm entre 21 e 30 anos. Serão amigos dos oito jovens que chegaram à praia de Monte Gordo em dezembro.

"Ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado em outros casos de cidadãos estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, será registado o pedido de concessão do estatuto e providenciada documentação que comprova o período de análise do mesmo. Essa documentação permite que, durante esse período, lhes possa ser garantida assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência", lê-se na nota de imprensa.



À Lusa, esta manhã, o comandante André Morais da Polícia Marítima de Olhão, explicou que os três homens foram encaminhados para o Hospital de Faro "para despistar eventuais problemas de saúde", pois apresentavam dores abdominais. Um dos homens tinha ainda um traumatismo numa perna, que pode ter resultado de alguma queda durante a viagem, adiantou a fonte.