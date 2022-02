A imposição de novos horários aos agentes da esquadra do Campus de Justiça, em Lisboa, levou já 36 dos 40 elementos que prestam serviço nestas instalações a pedir transferência.O CM apurou, junto do Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP), que o problema confirmou-se no início deste mês, depois de já em janeiro se ter colocado ao efetivo daquela esquadra.