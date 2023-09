Após a morte da mãe, ficou a viver numa casa da família, em Vilela, Paredes. Mas o jovem de 26 anos começou a vender bens da habitação para comprar droga. Foi chamado à atenção pelo pai e, após retirar mais bens, ateou fogo ao imóvel, no sábado. O suspeito, que faz biscates como operador de máquinas, foi detido pela PJ do Porto. Indiciado por incêndio urbano, foi ontem presente a juiz e ficou com apresentações.









O fogo foi combatido, num primeiro momento, pelo pai do jovem, que foi à casa após o sistema de videovigilância ter ficado inoperacional, e depois extinto pelos bombeiros.