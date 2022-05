Um incêndio consumiu um prédio na madrugada deste domingo em São Martinho, na rua da Vargem, no Funchal.Quatro pessoas ficaram feridas, sendo que uma ficou com queimaduras. Foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.O alerta foi dado pelas 2h30 da madrugada.No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal.