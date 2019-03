Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em prédio no centro do Porto faz cinco feridos

Há ainda uma pessoa desaparecida. Fogo deixa família desalojada.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:00

Pelo menos cinco pessoas foram hospitalizadas na sequência de um incêndio de dimensões consideráveis que consumiu, na manhã deste sábado, um prédio de três andares na rua de Alexandre Braga, em pleno centro da cidade do Porto.



Ao que o CM apurou, há ainda uma pessoa desaparecida. Trata-se de um homem de 55 anos, filho de uma idosa de 80 anos, única arrendatária daquele edifício habitacional e uma das vítimas. As equipas de socorro reunem agora esforços para localizar este indivíduo.



Os feridos foram levadas para o Hospital de Santo António, no Porto, após terem sofrido uma inalação de fumos. O edifício ficou totalmente inabitável e deixa assim uma família desalojada.



O alerta terá sido às 04h30 deste sábado e no local estão cerca de 30 bombeiros sapadores do Porto a levar a cabo as operações de rescaldo. Desconhecem-se para já as causas do incêndio.



O CM sabe que há cerca de uma semana ocorreu neste mesmo prédio um início de incêndio para o qual os bombeiros foram chamados, conseguindo evitar que as chamas deflagrassem.