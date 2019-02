Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violento incêndio consome prédio no centro do Funchal. Homem resgatado das chamas

Fogo está a engolir edifício da Insular de Moinhos, na Madeira.

19:38

Um homem foi resgatado esta sexta-feira à noite na sequência de um incêndio que lavra no antigo edifício da Insular de Moinhos, no centro do Funchal, Madeira.



O prédio ainda está a ser engolido pelas chamas, que se propagaram rapidamente.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a vítima estava em perigo no terceiro andar, no interior do prédio, a pedir ajuda à janela. Os bombeiros procederam ao resgate da vítima com o auxílio de uma escada.



O edifício é habitualmente usado por sem-abrigo para pernoitar, por estar devoluto.



Quatro viaturas autotanques e duas ambulâncias estão no local. Além dos bombeiros, também a PSP está no local. Nas imediações existem habitações e estabelecimentos comerciais.



Entretanto, pelas 21 horas, o vice-presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia da Silva, adiantou que o incêndio está "aparentemente controlado"



Os momentos de pânico foram transmitidos em direto pelo Diário de Notícias da Madeira.