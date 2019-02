Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encurralado por fogo na Madeira foi detido

Incendiário sofreu ferimentos que o obrigaram a tratamento hospitalar.

Por S.G.C. | 08:44

Resgatado do terceiro andar em chamas, no prédio onde ficou encurralado, há uma semana, na noite de 22 de fevereiro, no Funchal, o homem de 34 anos foi detido, terça-feira.



O suspeito, sem-abrigo, pernoitava no edifício devoluto e causou o fogo que rapidamente se propagou e consumiu o prédio, no centro do Funchal, além de ter obrigado a evacuar outros prédios nas imediações durante o combate às chamas.



O incendiário tinha sofrido ferimentos que o obrigaram a tratamento hospitalar, tendo sido detido pela PJ após ter alta e terem sido feitas diligências.