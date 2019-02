Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de atear fogo em prédio no Funchal

Chamas destruíram por completo o edifício devoluto.

09:22

A Polícia Judiciária do Funchal anunciou esta quarta-feira a detenção do suspeito de ser autor do incêndio de grandes dimensões que destruiu um prédio no passado dia 22 de fevereiro no Funchal, na Madeira.



O fogo colocou em perigo edificações vizinhas, que só não foram atingidas devido à pronta intervenção dos bombeiros.



As diligências imediatas da PJ permitiram a identificação do presumível autor do crime e a recolha de várias provas relevantes. O homem que tinha sido resgatado das chamas, será o presumível autor do crime.



Depois de lhe ter sido dada alta hospitalar, foram realizadas diligências complementares, que culminaram na sua detenção.



O detido vai ser presente às autoridades competentes para aplicação da medida de coação.