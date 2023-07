Incêndio consome zona de mato no Cadaval. 163 bombeiros e sete meios aéreos combatem as chamas

Um incêndio está a consumir, esta quarta-feira, uma zona de mato e eucaliptal em Lamas e Cercal, no Cadaval. No combate ao fogo estão 163 operacionais apoiados por 43 veículos e sete meios aéreos.Segundo fonte oficial do Comando Sub Regional do Oeste o local e as condições atmosféricas adversas estão a limitar o trabalho dos operacionais.

O alerta foi dado às 14h12. Não existem habitações em perigo nem registo de feridos.

De acordo com a mesma fonte, os trabalhos decorrem no flanco esquerdo. O flanco direito arde livremente, mas os meios estão a posicionar-se.