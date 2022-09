Incêndio consome armazém de fábrica no Seixal

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, num armazém da fábrica Transucata, no Seixal, estando pelas 8 horas dominado, sem ter causado vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A fonte do CDOS referiu que o alerta para o incêndio foi dado às 3h48, encontrando-se, esta terça-feira de manhã, mais de três dezenas de operacionais no local.

"O incêndio não está a afetar a fábrica, mas sim um edifício, um armazém, perto, que contém muito lixo. Não há vítimas a registar", indicou a fonte.

Às 8 horas estavam no local 31 operacionais, entre bombeiros do Seixal, Amora, Sesimbra, Barreiro e Palmela e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de 13 veículos.