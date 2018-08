Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra em Castro Marim

Fogo está a ser combatido por mais de 40 homens, acompanhados por dez viaturas de combate.

17:45

Um novo incêndio está a deflagrar no distrito de Faro, esta tarde de terça-feira.



Para além dos fogos ativos em Monchique, há agora registo de um incêndio na localidade de Azinhal, em Castro Marim.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no local estão 42 homens, acompanhados por 13 meios terrestres e dois meios aéreos no combate às chamas.



Segundo informações de alguns populares, o cheiro a fumo já é sentido em Vila Real.