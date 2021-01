Um incêndio deflagrou este sábado à noite numa casa localizada em Figueiró, Paços de Ferreira.



O alerta foi dado já depois das 21h30.





O fogo começou no sótão da habitação e causou danos elevados naquela área. As chamas foram combatidas pelos bombeiros de Freamunde, que já perto das 22h20 deram o fogo como extinto. No local estiveram 17 operacionais e 6 viaturas.Não se registaram feridos nesta ocorrência.