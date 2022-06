Incêndio no Colombo obriga à evacuação do centro comercial

Um incêndio deflagrou este domingo junto ao Centro Comercial Colombo, em Lisboa.Em comunicado, a administração do Centro confirmou a ocorrência de um incêndio num posto de transformação de eletricidade no cais de cargas e descargas.Os serviços de eletricidade e gás foram cortados, o que obrigou à evacuação do local.O fogo foi já extinto. Não há feridos a registar.Os acessos ao espaço estão cortados."Lá dentro cheirava muito a queimado, principalmente na zona de restauração. Ouvimos um estouro e depois as luzes apagaram-se", relatou uma testemunha àjá no exterior do espaço comercial.