Incêndio no centro comercial Alegro em Alfragide. Veja as imagens

Um incêndio deflagrou durante a tarde desta terça-feira no centro comercial Alegro em Alfragide. Cerca de 500 pessoas, funcionários e clientes do supermercado Auchan tiveram de ser retiradas do edifício.Os bombeiros de Carnaxide foram mobilizados para o local e o fogo estava às 18h26 em fase de rescaldo. Os operacionais mantinham-se ainda no local para precaver qualquer reacendimento. Ainda assim, a rápida intervenção dos meios mobilizados permitiu que os danos registados fossem mínimos.O incêndio deflagrou numa zona de cargas e descargas do edifício comercial.