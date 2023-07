Um foco de incêndio deflagrou, pelas 16h41 desta sexta-feira, no último piso do n.º8 da Rua Filipa de Lencastre, no Bairro da Medrosa, em Oeiras.

As chamas já levaram à evacuação de dois prédios. Dezenas de pessoas foram retiradas.

"O andar onde decorre o incêndio está todo tomado pelas chamas", disse ao CM fonte dos bombeiros.

No local estão 21 operacionais e oito viaturas de várias corporações de bombeiros do concelho de Oeiras, e ainda a PSP.

Não há, para já, registo de feridos.