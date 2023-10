Um incêndio, com origem numa máquina de lavar, obrigou à intervenção dos Sapadores e dos Voluntários do Porto, ao início da tarde desta segunda-feira, numa casa na rua Santo Ildefonso, no Porto.Quando os meios de socorro chegaram ao local o incêndio já estava extinto.Não se registaram feridos nem desalojados.O alerta foi dado pouco depois das 14h00.