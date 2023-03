A intervenção de um agente da PSP permitiu resgatar com vida uma idosa de 92 anos, que vive acamada, de um incêndio na avenida de Moscavide, Loures, esta terça-feira de manhã. O polícia foi o primeiro a chegar ao local da ocorrência e perante o alerta de vizinhos subiu ao segundo andar e retirou a mulher para a rua apenas com a ajuda de uma cadeira de escritório com rodas.









