Um incêndio num stand de automóveis na Rua de Espadanido, em Braga, destruiu por completo diversas viaturas. O alerta foi dado às 9h10 e os Bombeiros Sapadores de Braga foram encaminhados para o local.

Na sequência do incêndio, que já está extinto, não há feridos a registar e, para já, são desconhecidas as causas do fogo.

As chamas deixaram diversos carros queimados, mas o balanço do prejuízo ainda está por apurar.

No local estiveram 8 operacionais apoiados por 2 viaturas.

A PSP tomou conta da ocorrência.