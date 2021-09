Um incêndio destruiu, parcialmente, um setor de uma empresa, esta tarde de domingo, em Aveiro. Não há registo de feridos na sequência do fogo.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um incêndio num armazém de tintas para reparação de navios, na zona do Porto comercia, no terminal sul, na Glória.A PSP de Aveiro foi chamada e investiga as causas do incêndio. Estiveram no local quinze operacionais apoiados por cinco viaturas.