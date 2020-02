Incêndio destrói carros e contentores em Queijas

Dois contentores do lixo foram consumidos pelas chamas numa rua da Vila de Queijas, em Oeiras, durante a madrugada desta terça-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, o incêndio alastrou-se atingindo duas viaturas ligeiras, que se encontravam naquele local. Um dos veículos ficou destruído na totalidade, outro parcialmente.O alerta ocorreu cerca das 05h00 e levou à preocupação dos moradores daquela rua.Durante a manhã desta terça-feira, a Polícia Judiciária esteve no local e está agora a investigar as causas do fogo.