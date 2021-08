Um incêndio destruiu, parcialmente, uma cozinha, ao final desta manhã de segunda-feira, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um incêndio urbano.Ao que tudo indica, as chamas tiveram origem na zona do exaustor.Não há registo de feridos. A PSP de Espinho esteve no local.