Incêndio destrói duas residências em Alverca e faz dois desalojados

Origem do fogo terá sido negligência por parte de um dos moradores.

Um incêndio destruiu no sábado à noite duas habitações térreas em Alverca, Vila Franca de Xira, provocando dois desalojados, disse este domingo à agência Lusa fonte da PSP de Lisboa.



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 21h35 e ocorreram ao local as corporações locais e a PSP.



O fogo, que destruiu as duas casas, provocou dois desalojados, um que fica abrigado pela família e outro que ficou a cargo da Segurança Social.



De acordo com a PSP, a origem do fogo terá sido negligência por parte de um dos moradores, um idoso que terá provocado o incêndio ao alegadamente usar um maçarico.