Incêndio na Covilhã obriga a evacuar parque de campismo

Fogo lavra em freguesia que abrange grande parte da cidade e está perto de casas.

15:52

Um incêndio na Covilhã, distrito de Castelo Branco, lavra este sábado numa zona de mato. Às 17h00, o fogo mobilizava 169 operacionais, auxiliados por 50 veículos e cinco meios aéreos.



O Parque de Campismo do Pião, na estrada que liga a Covilhã à Serra da Estrela, foi evacuado devido ao fogo que deflagrou naquela zona.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco explicou à agência Lusa que, cerca das 16h40 foi pedido às pessoas que se retirassem do local, como medida de "precaução e segurança", não sabendo precisar quantas pessoas estavam no local.



"Trata-se de uma medida de precaução que foi tomada essencialmente devido ao fumo, que é bastante intenso", disse a fonte, acrescentado que se a expectativa é de que as pessoas possam regressar "dentro de pouco tempo".



A Estrada Nacional 339, também foi cortada ao trânsito, a partir da saída da Covilhã, só podendo circular os veículos de emergência.



Segundo a informação do CDOS, o combate às chamas "está a evoluir muito favoravelmente" e não há casas em risco.



Este incêndio deflagrou às 14h42, tem uma frente ativa e lavra numa zona de mato e floresta.



O incêndio começou na freguesia de Covilhã e Canhoso que abrange grande parte da cidade serrana.