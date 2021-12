Incêndio destrói edifício devoluto na Póvoa de Varzim

Um incêndio destruiu um edifício devoluto na rua 31 de janeiro, no centro da Póvoa de Varzim, no início da noite desta terça-feira.

A dimensão das chamas assustou os moradores das casas contíguas.

Durante os trabalhos no terreno um bombeiro sofreu alguns ferimentos.

O incêndio só foi dominado cerca de uma hora depois. O combate ao fogo revelou algumas dificuldades, uma vez que se registaram algumas derrocadas no interior do edifício.

A corporação da Póvoa de Varzim esteve no local com 24 bombeiros e oito viaturas. Também a PSP foi chamada e montou um perímetro de segurança no local, impedindo a passagem de pessoas e a viaturas. Para esta ocorrência foi ainda acionado o INEM e elementos da Polícia Municipal e Proteção Civil.