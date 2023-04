Um incêndio destruiu uma garagem de uma habitação, esta tarde de terça-feira, em Santa Maria da Feira. Não há registo de feridos. O casal que vive na habitação escapou ileso.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Lourosa, para um incêndio urbano, na rua do Engenho, em Argoncilhe. A rápida primeira intervenção dos operacionais evitou o contágio das chamas a toda a casa.A GNR foi acionada e investiga as causas do incêndio.