Incêndio destrói por completo habitação na Póvoa de Varzim

Um incêndio destruiu por completo uma habitação, ao início da noite desta sexta-feira, em Balasar, na Póvoa de Varzim.

Na habitação vivia um idoso que ficou desalojado. A vítima não sofreu ferimentos.

O alerta foi dado pouco antes das 21h00 para a rua do Outeiro. No local, os bombeiros da Póvoa de Varzim encontraram o fogo a consumir a habitação. As chamas acabaram por ser dominadas pouco tempo depois.

No total estiveram no terreno 40 operacionais apoiados por 13 viaturas. A GNR também acorreu à rua onde a habitação unifamiliar ardeu e criou um perímetro de segurança.

Para já, ainda não são conhecidas as causas das chamas.