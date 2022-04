Incêndio destrói três camiões em estaleiro de empresa junto à estação da CP de Ourique

Um incêndio destruiu três camiões que se encontravam estacionados no interior do estaleiro da empresa ‘Tecnovia’, junto à estação da CP de Ourique, no concelho de Castro Verde.

As chamas deflagraram pelas 13h07, e levaram à mobilização imediata de 19 operacionais e sete viaturas, dos corpos de bombeiros de Aljustrel, Ourique e Castro Verde. No local estão também militares da GNR.

Fonte oficial da proteção civil disse ao CM que as chamas já estão totalmente extintas, e que não há feridos a registar.

A empresa não sofreu ainda outros danos, além dos pesados consumidos pelas chamas.