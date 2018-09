Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói várias viaturas em Albufeira

Policia Judiciária está a investigar o sucedido mas as suspeitas apontam para um curto circuito.

14:40

Um incêndio deflagrou na noite de domingo num anexo de uma propriedade privada em Albufeira e destruiu todos os veículos que estavam dentro do espaço.



Várias viaturas foram destruídas pelas chamas numa propriedade privada na Tavagueira, Guia, no Algarve.



Três carros e uma moto-cultivadora foram consumidos pelas chamas.



O alerta foi dado por volta da 00h00.



