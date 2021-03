Um homem de 94 anos morreu na manhã de ontem num incêndio que deflagrou num apartamento do nº 706 da Estrada de Benfica, em Lisboa.



De acordo com os Sapadores de Lisboa, o alerta foi dado pelas 08h30 e levou à mobilização de 25 operacionais, apoiados por sete viaturas. Quando os bombeiros arrombaram a porta da habitação para combater o fogo perceberam que havia uma vítima carbonizada. A PSP esteve no local, mas a investigação passou para a PJ.

Ver comentários