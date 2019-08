Um incêndio num armazém agrícola em Souto de Aguiar da Beira, no concelho de Aguiar da Beira, sem vítimas a registar, destruiu este sábado duas máquinas agrícolas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.O incêndio terá tido início às 07h40, de acordo com a mesma fonte.No local, às 08h50, em trabalhos de rescaldo, ainda estavam os bombeiros de Aguiar da Beira, apoiados por quatro viaturas.