Incêndio em armazém industrial em Vila Nova de Gaia mobiliza 28 operacionais

Um incêndio que deflagrou na tarde desta terça-feira num armazém industrial em Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, mobilizou 28 operacionais e 10 veículos ao local, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores gaienses.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado às 14h02, encontrando-se atualmente "em conclusão".

Questionada acerca do tipo de incêndio e do armazém em causa, fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia não adiantou, para já, mais informações.

De acordo com a mesma fonte, no local estão as corporações dos Sapadores e dos bombeiros voluntários de Avintes, Carvalhos e Coimbrões.

Estão ainda presentes elementos da PSP e da Polícia Municipal de Gaia, segundo os Sapadores gaienses.