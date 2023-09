Um incêndio num autocarro, na rua Luís de Camões, em Valbom, Gondomar, mobilizou, esta quinta-feira, operacionais dos Bombeiros de Gondomar e de Valbom. O alerta foi dado às 13h40.



Segundo o Comando Subregional da Área Metropolitana do Porto, tratava-se de um pequeno foco de incêndio que foi de imediato resolvido pelos meios de socorro.





Apesar de o autocarro estar em funcionamento com passageiros, ninguém ficou ferido. As causas do fogo são desconhecidas. A PSP esteve no local e investiga.