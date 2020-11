Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num barracão com palha e animais na zona industrial de São Marcos, no Cacém. Doze galinhas ficaram queimadas e várias ovelhas foram salvas.No local estiveram 16 homens dos Bombeiros de Agualva-Cacém, apoiados por quatro viaturas.Também a PSP esteve no local.