Incêndio em casa em Portalegre faz três feridos e dois desalojados

Três pessoas sofreram esta quinta-feira ferimentos, uma delas graves, devido a um incêndio numa habitação em Portalegre, já extinto, que deixou duas das vitimas desalojadas, revelaram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da câmara.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à Lusa que o alerta para o incêndio foi dado pelas 13h11 e que os ferimentos graves foram sofridos por uma mulher de 70 anos.

A mulher, que apresentava "queimaduras na face e dificuldades das vias aéreas", foi transportada para o hospital de Portalegre, acrescentou.

As outras duas vítimas, um homem, de 70 anos, marido da mulher que sofreu os ferimentos graves, e um rapaz de 12 anos, neto do casal, foram apenas assistidas no local, disse o CDOS de Portalegre.

Contactada pela Lusa, a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, indicou que o casal reside naquela casa, sem outras habitações contíguas, e que, na altura do incêndio, estava na companhia de um neto.

De acordo com a autarca, o casal vai ser realojado temporariamente em casa de familiares.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 12 operacionais auxiliados por cinco veículos.