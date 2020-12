Incêndio numa casa em Moimenta da Beira deixa casal de idosos desalojado

Um casal septuagenário ficou esta sexta-feira desalojado em Carapito, concelho de Moimenta da Beira, Viseu, após a sua residência ter sido destruída pelas chamas, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.

"À nossa chegada já as chamas se tinham propagado. A casa já tinha sido tomada pelas chamas e já só conseguimos proteger as habitações contíguas para que as chamas não se alastrassem a mais nenhuma residência", contou José Requeijo.

O comandante disse ainda à agência Lusa que, à chegada ao local, "o casal entre os 75 e 80 anos, mais ou menos, encontrava-se no exterior a tentar reaver alguns pertences, mas, como estavam as chamas, já não era possível".

"Tivemos de retirar o casal dali para um lugar seguro e foram vistos pelos profissionais do INEM. Estão bem, não tiveram ferimentos e, felizmente, têm familiares com condições para os acolherem sem terem de recorrer aos serviços sociais da Câmara", explicou.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado às 13:34 e, no local estiveram 22 homens apoiados por nove viaturas.

Às 15:15, quando o comandante falava à agência Lusa, procedia-se a fase de rescaldo que, segundo José Requeijo, "tem de ficar perfeito, tudo muito bem apagado, porque a habitação é no meio do povo, com casas ao lado e à frente, o que é mais uma razão para o rescaldo ser muito bem feito".