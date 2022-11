Uma mulher, de 75 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira na sequência de um incêndio numa casa na rua do Monte Alegre, na cidade do Porto.O fogo causou ainda ferimentos a um homem, de 36 anos, que foi assistido no local e transportado para o Hospital de Santo António.As causas do incêndio estão ainda a ser apuradas.No local estiveram os Sapadores do Porto e a PSP.