Incêndio em fábrica de Tomar não afetou linha de montagem

O incêndio que deflagrou na passada segunda-feira numa fábrica de paletes de madeira em Tomar, distrito de Santarém, não afetou a linha de montagem e esta terça-feira decorrem trabalhos de rescaldo e consolidação, disse à agência Lusa a presidente da Câmara.

"Aquilo que podemos observar é que a linha de montagem não foi afetada e isso dá-nos boas indicações de que a fábrica poderá continuar a laborar", disse Anabela Freitas sobre os danos causados pelo incêndio, que foi dado como estando em resolução cerca da meia-noite.

A autarca acrescentou que o levantamento dos danos só poderá ser feito assim que for possível entrar melhor nas instalações e disse que ainda se desconhecem as causas do incêndio, aguardando-se o relatório da Polícia Judiciária e da Polícia de Segurança Pública, entidades que estiveram no local para apurar a origem do fogo.