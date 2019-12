Duas motas ficaram totalmente destruídas num incêndio que deflagrou, domingo de madrugada, na garagem de um prédio, na rua das Carvalhas Velhas, em Serzedo, Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 05h40 e ao local acorreram os Bombeiros da Aguda e os Sapadores de Gaia.Os operacionais combateram as chamas durante cerca de um hora. A GNR também foi chamada ao local. Não são conhecidas as causas do fogo, que assustou os moradores.