Incêndio em habitação causa pânico em Castelo Branco

Um incêndio numa habitação deflagrou esta quarta-feira à noite na Avenida do Brasil, em Castelo Branco, e causou o pânico entre os moradores.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Castelo Branco, o alerta foi dado às 23h33. O incêndio já se encontra extinto pelos bombeiros.Não há registo de feridos.No local estiveram os Bombeiros de Castelo Branco e a PSP.não conseguiu confirmar o que esteve na origem do incêndio, mas, de acordo com a Beira Baixa TV, alegadamente terá sido uma bilha de gás que desencadeou esta ocorrência.