Um incêndio com início no primeiro andar de um edifício antigo, que estava a ser remodelado, causou a destruição do restaurante instalado no rés do chão, na Marinha Grande, na madrugada deste sábado.









Leonel de Carvalho, proprietário do restaurante O Histórico tinha a sala reservada para receber o Sporting, mas já não pôde abrir as portas.

O telhado e o pavimento do piso superior abateram, deixando a luz da rua entrar na sala, na cozinha e na casa de banho do restaurante. Os equipamentos ficaram destruídos com a água usada no combate.