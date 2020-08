Chamas ameaçam habitações e obrigam à retirada de idosos em aldeia de Sernancelhe. EN 226 cortada

O incêndio que deflagrou às 12h02 de quinta-feira em Sernancelhe (Viseu) tinha pelas 00h00 desta sexta-feira quatro frentes ativas, uma das quais se dirigia descontrolada para o município vizinho de Aguiar da Beira, disse à Lusa o presidente da câmara.

"O fogo está a decorrer com muita intensidade. Há uma frente que caminha de forma descontrolada para o município vizinho de Aguiar da Beira", afirmou Carlos Silva Santiago à agência Lusa.

O autarca admitiu ainda que uma outra frente, que estava junto às localidades de Penso e de Vila da Ponte, também eram "foco de preocupação" por causa de "algumas habitações".

Quanto às condições no terreno, Carlos Silva Santiago indicou que "não há muito vento, a temperatura baixou e há alguma humidade", o que poderá permitir "um melhor combate" ao fogo.

Durante a tarde de quinta-feira, este incêndio obrigou ao corte da Estrada Nacional 226, que às 00h30 ainda continuava interdita ao trânsito, segundo fonte do Comando Geral da GNR.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 00h30 estavam no local 386 operacionais, apoiados por 117 veículos.



Miguel Ângelo David acrescentou que "estão a ser direcionados meios para as localidades que correm mais riscos" e "o vento continua com rotações constantes e muito fortes, prejudicando a estratégia de combate".



Durante o final da tarde foram ainda retiradas algumas pessoas idosas das casas para lugares mais seguros na aldeia.



O presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe adiantou que "a situação está muito delicada" em Granjal e Vila da Ponte e "a população está a ser informada do ponto de situação".



"As pessoas estão junto das suas casas a ajudarem como podem e a população mais idosa está concentrada num espaço seguro. Não há nenhuma aldeia evacuada, mas temos tudo preparado para o caso de ser necessário", afirmou Carlos Silva Santiago.