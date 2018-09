Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em stand destrói dois carros em Almancil

Chamas deflagraram esta madrugada e propagaram-se para uma zona de mato.

07:57

Um incêndio deflagrou esta madrugada, pelas 5h16, num stand de automóveis na localidade de São Lourenço, Almancil, em Faro.



O fogo destruiu duas viaturas e propagou-se para uma zona de mato perto do stand, encontrando-se já em conclusão, de acordo com o CDOS de Faro.



No local estiveram os bombeiros de Loulé, Albufeira, Faro e GNR num total de 21 operacionais e seis veículos.



As causas do incidente são ainda desconhecidas.