Um incêndio numa casa, na rua da Varziela, em S. Miguel do Couto, Santo Tirso, deixou a habitação sem condições de habitabilidade.



O único morador ficou com ferimentos ligeiros e foi levado para o Hospital de Famalicão.





No combate às chamas, estiveram os Bombeiros de Santo Tirso e Tirsenses.A PSP também esteve no local e está a investigar as causas do incêndio.O morador será realojado pela Ação Social da Câmara de Santo Tirso.