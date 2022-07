Um incêndio deflagrou este domingo numa zona de povoamento florestal em Salvaterra de Magos, Santarém.De acordo com dados no site da ProCiv, no combate às chamas estão 143 operacionais apoiados por 40 veículos e três meios aéreos.O alerta foi dado às 12h48.No combate ao incêndio, um carro dos Bombeiros de Salvaterra de Magos foi destruído pelas chamas.