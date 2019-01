Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio numa habitação da Covilhã causou um ferido

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários da Covilhã e a PSP, com um total 10 operacionais e três viaturas.

12:00

Uma pessoa ficou ferida devido a um incêndio que deflagrou este domingo numa habitação, na Covilhã, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.



Detetado cerca das 07H30, numa casa do Bairro de Santo António, o fogo "ficou confinado a uma sala", mas provocou ferimentos ligeiros num residente que teve de ser assistido no Hospital Pêro da Covilhã, adiantou a fonte do CDOS à agência Lusa.



