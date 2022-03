Incêndio numa habitação provoca dois feridos em Vila do Conde

Um incêndio numa habitação com três pisos, na rua Vasco da Gama, em Vila do Conde, provocou, esta manhã, dois feridos.Os Bombeiros de Vila do Conde foram encaminhados para o local, e, à chegada, verificaram tratar-se de um incêndio com origem num exaustor.Na sequência da ocorrência, uma mulher, entre os 75 e os 85 anos, e um homem, entre os 20 e os 30 anos, sofreram ferimentos ligeiros.A idosa foi transportada para o Hospital da Póvoa de Varzim pelos bombeiros, já o outro ferido também se dirigiu para um hospital por meios privados.O incêndio não deixou ninguém desalojado.A PSP de Vila do Conde esteve no local e tomou conta da ocorrência.